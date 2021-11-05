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В Новой Москве на мужчину с ребенком напали четыре человека. Полиция возбудила дело о хулиганстве

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:31

В микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве произошло нападение на мужчину с ребенком. Его совершили четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент случился вечером 4 ноября — его засняла одна из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа из четырех мужчин переходит дорогу. По пути им встречаются двое других мужчин, один из них — с ребенком.

По неизвестной причине четверо начинают преследовать прохожих: трое мужчин пытаются догнать одного пешехода (тому, предположительно, удалось убежать), а четвертый решает бежать за другим — тем, на плечах у которого сидит ребенок.

Дальнейшее развитие событий не попало в поле видения городских камер. Однако телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое очевидцами конфликта. На нем нападавшие бьют мужчину прямо на глазах ребенка.

По словам свидетелей драки, отец маленького мальчика пострадал от рук уроженцев одной из республик Северного Кавказа. В данный момент полиция проверяет эту информацию и ищет преступников.

Им грозит до семи лет лишения свободы по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Mash сообщает, что в поисках участников драки правоохранители проводят рейд по стройкам.

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