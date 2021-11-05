В Новой Москве на мужчину с ребенком напали четыре человека. Полиция возбудила дело о хулиганстве

В микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве произошло нападение на мужчину с ребенком. Его совершили четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент случился вечером 4 ноября — его засняла одна из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа из четырех мужчин переходит дорогу. По пути им встречаются двое других мужчин, один из них — с ребенком.

По неизвестной причине четверо начинают преследовать прохожих: трое мужчин пытаются догнать одного пешехода (тому, предположительно, удалось убежать), а четвертый решает бежать за другим — тем, на плечах у которого сидит ребенок.