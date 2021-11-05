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Post Malone и The Weeknd выпустили совместный трек «One Right Now»

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:25

Американский музыкант Остин Пост, известный как Post Malone, и канадский певец The Weeknd выпустили совместный трек «One Right Now». Он появился на Apple Music, Spotify и других стриминговых сервисах.

Сингл, вдохновленный электропопом 80-х, стал первой коллаборацией артистов. Он появится на новом альбоме Post Malone, который выйдет в ближайшее время.

«„One Right Now“ — это песня о расставании, ставшая ядерной. В музыкальном плане это переход от атмосферного хип-хопа к ретро-электро-планете, на которой работает Абель Тесфайе», — написал о новинке Billboard.

«One Right Now» стал вторым релизом Post Malone в 2021 году. До этого музыкант представил песню «Motley Crew». The Weeknd же успел в течение года записать еще несколько коллабораций: «You Right» с Doja Cat, «Hurricane» с Канье Уэстом и «Moth to a Flame» со Swedish House Mafia.

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