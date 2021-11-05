Post Malone и The Weeknd выпустили совместный трек «One Right Now»

Американский музыкант Остин Пост, известный как Post Malone, и канадский певец The Weeknd выпустили совместный трек «One Right Now». Он появился на Apple Music, Spotify и других стриминговых сервисах.

Сингл, вдохновленный электропопом 80-х, стал первой коллаборацией артистов. Он появится на новом альбоме Post Malone, который выйдет в ближайшее время.