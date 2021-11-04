Тайка Вайтити экранизирует серию комиксов о частном детективе из будущего «Инкал»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити займется киноадаптацией серии комиксов актера Алехандро Ходоровски и французского художника Мебиуса «Инкал». Об этом сообщает Deadline.

Вайтити также напишет сценарий для проекта. Помогут ему в этом Джемейн Клемент («Реальные упыри», «Чем мы заняты в тени») и Питер Уоррен («Паранормальный отряд», «Хэппиленд»). Дата премьеры пока неизвестна.

Сюжет оригинальных комиксов основан на истории Джона Дифула — частного детектива из мира космической техноцивилизации будущего. Неожиданно Джон находит Инкал — мощный артефакт, за которым охотятся по всей галактике.

Впервые «Инкал» вышел в 1981 году, серия состоит из 17 новелл. Ходоровски планировал экранизировать «Дюну» Фрэнка Герберта. Вместе с ним работал художник Мебиус, который занимался раскадровками. Из‑за разногласий продюсерами от картины пришлось отказаться, но у Алехандро Ходоровски осталось более трех тысяч рисунков, которые легли в основу «Инкала».

В 2013 году Николас Виндинг Рефн объявил о планах снять фильм по мотивам серии комиксов. Однако эту картину свет так и не увидел.