Оксимирон выпустил новый трек «Цунами»

На ютьюбе трек вышел с анимационным клипом, который нарисовали Юрий Белоусов , Ксения Сухарева, Анна Крылова и Анастасия Чикерлан. Главный герой ролика — радиоактивное чудище, которое пытается стать человеком.

1 ноября Оксимирон выпустил первый за четыре года сингл «Кто убил Марка?». В нем он рассказал о становлении себя как артиста и о конфликте с Ромой Жиганом.

Одновременно музыкант запустил сайт «когда-альбом.рф». На нем отмечены локации в разных российских городах, где появились рекламные плакаты с аналогичной надписью — «когда альбом». Подробностей о грядущей пластинке и ее даты выхода нет.

После релиза «Горгорода» Оксимирон на долгое время отошел от создания новых песен. В музыкальной сфере наиболее громкими событиями были его выступления в рэп-баттлах.

Последним сольным релизом Мирона стала песня «Биполярочка», вышедшая в 2017 году, после этого Окси отметился несколькими коллаборациями. А в 2019-м начал заниматься социальной активностью — вступался за Ивана Голунова, участвовал в акциях в поддержку фигурантов «московского дела», устроил чтения классики «Сядь за текст».