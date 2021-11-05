В клипе, сопровождающим выход трека, концерт музыкантов перетекает в гримерку и заканчивается рейвом на сцене. Срежиссировал видео Дэйв Ист, который ранее работал с Melanie C и уже снял для Foals один клип — «Neptune».

Британские инди-рокеры Foals поделились первым релизом в 2021 году — это новый сингл «Wake Me Up», который уже доступен на всех стриминг-площадках.

В песне не звучат привычные синтезаторы, а в клипе музыканты впервые появляются в виде трио. Несколько недель назад коллектив покинул клавишник Эдвин Конгрейв

«Работая над „Wake Me Up“, я просто хотел написать песню о том, как перенести себя в лучшую, идиллическую ситуацию, — отметил фронтмен группы Яннис Филиппакис — Думаю, у всех нас было ощущение, что последние восемнадцать месяцев похожи на странный лихорадочный сон, который кажется сюрреалистичным и одновременно очень трогательным. Думаю, в некоторые моменты все мы хотели проснуться где‑нибудь еще».

«Wake Me Up» войдет в новый, седьмой студийный альбом Folas, релиз которого намечен на 2022 год. Название пластинки и точную дату ее выхода музыканты пока не раскрывают.

На следующую весну британцы запланировали два российских выступления. 20 мая 2022 года они поднимутся на сцену московского Adrenaline Stadium, а на следующий день отыграют в петербургском «Морзе».