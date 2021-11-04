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Все сотрудники скорой помощи в Облучье уволились из‑за обязательной вакцинации

Виктория Шанина
Сегодня в 17:59

В городе Облучье Еврейской автономной области все 15 сотрудников скорой помощи написали заявления об увольнении, чтобы не прививаться от коронавируса. Об этом сообщает местное информагентство ЕАОMedia со ссылкой на главврача ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Владислава Когана.

«Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — рассказал Коган.

Главврач добавил, что общался с сотрудниками, но они сказали, что прививаться не будут. Они объясняют это тем, что подрабатывают в ковидном госпитале и за время работы с пациентами с коронавирусом никто не заразился.

По информации ЕАОMedia, без скорой медицинской помощи могут остаться тысячи жителей. Однако в обращении Владислава Когана, опубликованном в инстаграм-аккаунте департамента здравоохранения правительства ЕАО, такая возможность исключается, даже если уволится весь штаб скорой помощи.

«На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи“, расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях», — сказал он.

В середине октября в Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий жителей. В их числе оказались и работники здравоохранения.

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