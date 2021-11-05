Imagine Dragons выступят в России в июне

Следующим летом американские инди-рокеры отыграют два стадионных концерта в России. 5 июня они поднимутся на сцену московских «Лужников», 7 июня — выступят на «Газпром Арене» в Петербурге.

Начало концертов в 19.00. Билеты можно купить на «Афише» (тут на московский, тут на петербургский). Цены на первый начинаются от 2 тыс. рублей, на второй — от 1,5 тыс.

Российские выступления пройдут в поддержку пятого альбома американцев «Mercury — Act1». Мировой тур стартует в конце мая, прокатится по крупнейшим площадкам Европы с остановками на знаковых фестивалях.

Альбом «Mercury — Act1» вышел в сентябре 2021 года. На него попали 13 треков, включая выпущенные ранее «Follow You» и «Cutthroat». Они стали первым релизом группы с 2018 года.