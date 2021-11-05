Привитые «Спутником V» могут получить бустерную дозу в Италии и оформить европейский сертификат

Минздрав Италии разрешил привитым российским «Спутником V» получить в стране бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna, что даст европейский сертификат о вакцинации. Об этом пишет ANSA со ссылкой на главу ведомства.

Опция доступна как для привитых «Спутником V», так и еще одной незарегистрированной в ЕС вакциной — китайской Sinovac. Желающие должны пройти полный курс вакцинации этими препаратами в течение последних шести месяцев.

Green Pass, «ковидный паспорт Евросоюза», работает с 1 июля. Он подтверждает факт вакцинации, перенесенный COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус. Сертификат позволяет путешествовать по ЕС без дополнительных проверок.

«Спутником V» привиты большинство жителей республики Сан-Марино (население 33 тыс. человек), со всех сторон окруженной Италией. В августе Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации российской вакциной, выданные в этом небольшом государстве.

В октябре 2021 года ВОЗ заявила, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года. Через несколько дней организация возобновила процедуру признания российского препарата.