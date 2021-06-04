Тезисы Путина на ПМЭФ, наггетс за 100 тыс. долларов и другие новости дня

Путин анонсировал поддержку бизнеса, продление льготной ипотеки и завершение «Северного потока-2». Собрали основные тезисы из выступления президента на ПМЭФ-2021.

Европейский союз с полуночи запретит полеты белорусским авиакомпаниям. Ограничения связаны с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Заключенных начали привлекать к работе на стройках в Москве и Подмосковье, участие в эксперименте добровольное. В будущем труд осужденных планируют использовать для строительства Восточного полигона РЖД.

Эксперты назвали Москву самым привлекательным для инвестиций субъектом России. В топ-5 также вошли Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Башкортостан.

В этом году карта «Тройка» начнет работать в транспорте Ленинградской области и Хабаровского края. Авторы инициативы считают, это позволит уменьшить очереди в кассы и разработать систему скидок для регионов.

Суд добавил к двум пожизненным срокам «ангарского маньяка» еще почти 10 лет. Новый срок Михаил Попков получил за убийство двух женщин в Ангарске в 1995 году.

В Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову. Ее подозревают в «умышленном проигрыше» во время прошлогоднего «Ролан Гарроса».

Наггетс из «Макдоналдса», напоминающий силуэт персонажа из Among Us, продали на eBay почти за 100 тыс. долларов. Вероятно, это самый дорогой куриный кусочек за всю историю.

В Камбодже крыса-сапер по кличке Магава ушла на пенсию после 5 лет службы. В послужном списке грызуна 71 обнаруженная мина и золотая медаль, которую раньше получали только собаки.

В пятницу по традиции изобилие музыкальных релизов. Вот самые запоминающиеся: мини-альбом Little Big с каверами на песни Backstreet Boys и Надежды Кадышевой, макси-сингл «Две песни про лето» от Feduk, третий студийный альбом Wolf Alice «Blue Weekend» и сингл Джарахова «Я в моменте».

На музыкальные видео тоже стоит обратить внимание. В клипе Little Big можно увидеть Золушку с пластикой и гномов-майнеров, а у Дуа Липы ковбои-клоуны пытаются поймать огромное яйцо. Клип J.Cole наполнен атмосферой Нью-Йорка, а Моргенштерн вновь занимается самолюбованием в клипе на бэнгер «Olala».

Комедию Клима Шипенко «Холоп» адаптируют в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии, Испании, Польше и во Франции. Спрос на фильм вызван успешными сборами — 2,6 млрд рублей — и его идеей о социальном равенстве.

Netflix экранизирует повесть на Reddit, рассказывающую о незваных гостях и домохозяйке, которая пожалела, что открыла им двери. Главную роль в психологическом триллере исполнит Блейк Лайвли.

5 июня в петербургском клубе «Морзе» пройдет большая вечеринка по случаю 21-летия бренда In Beat We Trust. В программе — шестичасовой полет под ломаные ритмы, световые и видеошоу, а также главный сюрприз — фотоинсталляция «Из прошлого в будущее».