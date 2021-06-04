Британская группа Wolf Alice выпустила третий студийный альбом «Blue Weekend»

Лондонская группа Wolf Alice выпустила свой третий студийный альбом «Blue Weekend». Работа над записью альбома началась еще в 2019 году, после окончания гастролей.

Всего на пластинке вышло 11 треков. В общих чертах «Blue Weekend» рассказывает об отношениях с партнерами, друзьями, самим собой и миром в целом. Песня «No Hard Feelings» — о воспоминаниях разлуки. В ней поется: «Нетрудно вспомнить, как было тяжело слышать твое имя».

В другом треке — «The Beach II» — вокалистка Элли Роуселл прогуливается по берегу с друзьями, пьет вино из пластикового стаканчика и с любовью наблюдает за происходящим. Там есть такие строчки: «Прилив приходит так же, как он должен уходить, последовательно, как смех девушек на пляже».