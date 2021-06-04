Британская группа Wolf Alice выпустила третий студийный альбом «Blue Weekend»

Лондонская группа Wolf Alice выпустила свой третий студийный альбом «Blue Weekend». Работа над записью альбома началась еще в 2019 году, после окончания гастролей.
Всего на пластинке вышло 11 треков. В общих чертах «Blue Weekend» рассказывает об отношениях с партнерами, друзьями, самим собой и миром в целом. Песня «No Hard Feelings» — о воспоминаниях разлуки. В ней поется: «Нетрудно вспомнить, как было тяжело слышать твое имя».
В другом треке — «The Beach II» — вокалистка Элли Роуселл прогуливается по берегу с друзьями, пьет вино из пластикового стаканчика и с любовью наблюдает за происходящим. Там есть такие строчки: «Прилив приходит так же, как он должен уходить, последовательно, как смех девушек на пляже».
Редакция издания NME назвала «Blue Weekend» самым сплоченным альбомом группы, который сохранил беспокойный дух, делающий работу коллектива непредсказуемой и захватывающей. «Это еще один хладнокровный шедевр, который еще больше укрепит их место на самом пике британской музыки, и пусть они останутся там надолго», — добавил журнал.