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Little Big выпустили мини-альбом каверов на песни Backstreet Boys, Aqua и Надежды Кадышевой

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:22

Группа Little Big выпустила кавер-альбом, который так и называется — «Covers». Релиз можно послушать в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

На пластинку попали пять треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших «Everybody» американского бойз-бэнда Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» панков Ramones, «Barbie Girl»  датской дэнс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и «Mamma Maria» итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.

Ранее Little Big опубликовали клип на песню «Sex Machine». Одну из главных ролей в нем сыграл танцор Дмитрий Красилов, также известный как Пухляш, который стал известен после четвертого сезона шоу «Танцы» на ТНТ и выхода клипа на другой трек группы — «Uno».

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