Little Big выпустили мини-альбом каверов на песни Backstreet Boys, Aqua и Надежды Кадышевой

Группа Little Big выпустила кавер-альбом, который так и называется — «Covers». Релиз можно послушать в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

На пластинку попали пять треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших «Everybody» американского бойз-бэнда Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» панков Ramones, «Barbie Girl» датской дэнс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и «Mamma Maria» итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.