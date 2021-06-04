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Фильм «Холоп» адаптируют в семи странах

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:10

Кинокомпании Sony Pictures, Monolith Films и SND купили права на выпуск региональных ремейков российской комедии Клима Шипенко «Холоп», сообщил газете «Ведомости» гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин. Покупатели прав намерены адаптировать киноленту в семи странах

Sony Pictures планирует производство в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании, Monolith Films — в Польше, SND — во Франции. Работа над польской адаптацией начнется в августе 2022 года, в съемках примут участие российские кинопродюсеры.

По словам Верещагина, соглашения с иностранными кинокомпаниями предполагают фиксированную выплату и роялти от коммерческих продаж фильмов. О сумме сделок не сообщалось.

Продюсер первого оригинального российского сериала Netflix «Анна К.» Сергей Корнихин считает, что такой высокий спрос на фильм обусловлен двумя факторами — кассовый прокат и идея о социальном равенстве.

В начале года Фонд кино рассказал, что комедия «Холоп» стала самым кассовым фильмом. За 2020 год его посмотрели 10,2 млн человек, а сборы достигли 2,6 млрд рублей.

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