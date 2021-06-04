Дуа Липа выпустила клип на песню «Love Again». В нем ковбои-клоуны пытаются поймать огромное яйцо

Британская певица Дуа Липа порадовала поклонников клипом на песню «Love Again» из альбома «Future Nostalgia».

Клип снят в стиле вестерна с ковбойскими нарядами. В видеоролике артистка много танцует, оседлывает электрического быка и поет о том, что снова влюбилась. Параллельно ковбои-клоуны с помощью лассо пытаются поймать гигантское куриное яйцо, которое парит в воздухе.