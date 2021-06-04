перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В глэмпинге «Зеленая тропа» пройдет фестиваль подкаста про зарубежную поп-музыку «Фан-Зона» 17:20
Марк Стронг рассказал, как напился с Дэниелом Крэйгом — и провалил кастинг антагониста в бондиане 17:15
ЕС с полуночи запретит полеты белорусским авиакомпаниям Обновлено в 17:06
Дуа Липа выпустила клип на песню «Love Again». В нем ковбои-клоуны пытаются поймать огромное яйцо 16:59
Эксперты: Москва — самый привлекательный для инвестиций субъект в России. Следом идет Татарстан 16:33
Заключенных начали привлекать к работе на стройках в Москве и Подмосковье 16:19
J.Cole/YouTube J.Cole выпустил атмосферный клип на песню «Punchin’ the Clock»
J.Cole выпустил атмосферный клип на песню «Punchin’ the Clock» 16:08
Netflix снимет триллер по мотивам рассказа на Reddit. Главную роль сыграет Блейк Лайвли 15:57
Золушка делает пластику, а гномы майнят биткоины в новом клипе Little Big «Everybody» 15:20
Наггетс из «Макдоналдса» продали на eBay за 100 тыс. долларов. Он похож на космонавта из Among Us 15:02
Панель, Даня Милохин и тяжелый люкс: репортаж Ксении Собчак с ПМЭФ 14:59
Morgenshtern/YouTube Моргенштерн стал игроком «Чикаго Буллз» в новом клипе на бэнгер «Olala»
Моргенштерн стал игроком «Чикаго Буллз» в новом клипе на бэнгер «Olala» 14:13
В «Иллюзионе» покажут фильм «Культовые тусовщики» о жизни скандального продюсера Алана МакГи 14:12
Съемки фильма «Миссия невыполнима-7» приостановили из‑за положительного теста на COVID-19 12:20
Российскую теннисистку задержали в Париже, обвинив ее в умышленном проигрыше 12:20
В России за сутки выявили 8947 случаев коронавируса 11:49
Британская группа Wolf Alice выпустила третий студийный альбом «Blue Weekend» 11:38
fedukone/Instagram Feduk представил макси-сингл «Две песни про лето»
Feduk представил макси-сингл «Две песни про лето» 11:19
Суд добавил к двум пожизненным срокам «ангарского маньяка» еще почти 10 лет 10:35
Фильм «Холоп» адаптируют в семи странах 10:10
Отключить рекламу

J.Cole выпустил атмосферный клип на песню «Punchin’ the Clock»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:08

J.Cole (настоящее имя Джермейн Коул) поделился атмосферным видеоклипом на трек «Punchin’ the Clock» из последнего альбома «The Off-Season». Клип снял режиссер Скотт Лейзер, который ранее работал над созданием документального фильма «Applying Pressure» в поддержку альбома.

Клип начинается с того, как рэпер запрыгивает на заднее сиденье такси в сером и холодном Нью-Йорке. В первой половине видео Коул наслаждается свободой и эмоционально зачитывает рэп в открытое окно машины. Как только такси останавливается, музыкант направляется в ларек со стрит-фудом и уходит в сторону Манхэттена.

В мае американский рэпер J.Cole выпустил альбом «The Off-Season». Коул рассказал, что работал над релизом не один год — некоторые песни с альбома были написаны несколько лет назад. «The Off-Season» отсылает к ранним работам рэпера, в обложках или названиях которых обыгрывалась тема баскетбола.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить