J.Cole выпустил атмосферный клип на песню «Punchin’ the Clock»

J.Cole (настоящее имя Джермейн Коул) поделился атмосферным видеоклипом на трек «Punchin’ the Clock» из последнего альбома «The Off-Season». Клип снял режиссер Скотт Лейзер, который ранее работал над созданием документального фильма «Applying Pressure» в поддержку альбома.

Клип начинается с того, как рэпер запрыгивает на заднее сиденье такси в сером и холодном Нью-Йорке. В первой половине видео Коул наслаждается свободой и эмоционально зачитывает рэп в открытое окно машины. Как только такси останавливается, музыкант направляется в ларек со стрит-фудом и уходит в сторону Манхэттена.