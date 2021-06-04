Золушка делает пластику, а гномы майнят биткоины в новом клипе Little Big «Everybody»

Героями ролика стали сказочные персонажи. Золушка, например, делает пластику и влюбляется в принца — заколдованного барана, гномы из «Белоснежки» майнят яйца-биткоины, а Русалочка ест рыбу на званом ужине.

Группа Little Big выпустила клип на кавер песни «Everybody» американского бойз-бенда Backstreet Boys. Посмотреть его можно на ютьюбе.

«Everybody» стала частью кавер-альбома Little Big, который так и называется — «Covers». Помимо этой песни, в него вошли каверы на «Blitzkrieg Bop» панков Ramones, «Barbie Girl» датской данс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и «Mamma Maria» итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri.

Ранее Little Big опубликовали клип на песню «Sex Machine». Одну из главных ролей в нем сыграл танцор Дмитрий Красилов, он же Пухляш, который стал известен после четвертого сезона шоу «Танцы» на ТНТ и выхода клипа на другой трек группы — «Uno».