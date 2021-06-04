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Суд добавил к двум пожизненным срокам «ангарского маньяка» еще почти 10 лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:35

Бывший милиционер Михаил Попков, более известный как «ангарский маньяк», признан виновным еще в двух убийствах и приговорен за них к девяти годам и восьми месяцам колонии. Об этом сообщает СК России по Иркутской области.

Такое решение вынес 4 июня Ангарский городской суд. «С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Новый срок Попков получил за убийство двух женщин в Ангарске в 1995 году. Про эти преступления «ангарский маньяк» сам сообщил следствию, отбывая наказание в колонии за ранее совершенные преступления.

Младший сержант МВД Михаил Попков убивал и насиловал девушек в Иркутской области с 1994 по 2010 год. Свой первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за убийство 22 женщин. Спустя три года его приговорили ко второму пожизненному заключению — суд признал его виновным еще в 56 убийствах. На сегодняшний день доказана причастность Попкова к 83 убийствам и трем покушениям на убийство.

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