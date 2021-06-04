Первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата в России в 2020 году заняла Москва — уже третий год подряд. На втором месте, как и в прошлом году, стоит Татарстан. Список представила на ПМЭФ-2021 глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Третью и четвертую строчки заняли Тюменская и Тульская области, а пятерку лидеров закрыл Башкортостан. Рейтинг Петербурга снизился на 4 позиции и остановился на восьмой строчке вместе с Самарской, Сахалинской, Ярославской и Калужской областями.

Чупшева отмечает, что из‑за пандемии коронавируса средний индекс инвестиционной привлекательности по России упал впервые за 5 лет. Однако 40 регионов смогли его увеличить. По ее словам, это связано с сокращением времени прохождения различных процедур, с поддержкой малого и среднего бизнеса и налаживанием диалога с местными властями, а также за счет сокращения уровня административного давления на бизнес.

При составлении рейтинга используют четыре показателя: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Впервые АСИ представило его в 2014 году.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит в «Экспофоруме» с 2 по 5 июня. На нем встречаются представители бизнеса и власти со всего мира для обсуждения ключевых актуальных экономических вопросов. В прошлом году организаторы отменили форум из‑за угрозы распространения коронавируса.