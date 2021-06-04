Карта «Тройка» начнет работать в транспорте Ленинградской области. Но не в Петербурге

Московская транспортная карта «Тройка» начнет работать в Ленинградской области и Хабаровском крае уже в 2021 году. Об этом сообщил телеграм-канал столичного Департамента транспорта.

По словам ведомства, использование карты позволит регионам предоставить для пассажиров выгодные тарифы и систему скидок, интегрировать в единую платежную систему музеи и другие объекты досуга и уменьшить очереди в кассы на 40%.

Кроме того, внедрение «Тройки» даст возможность анализировать в режиме онлайн передвижения пассажиров и оперативно настраивать сеть маршрутов, отметили в Дептрансе. А для москвичей это облегчит путешествия за пределами города.

Ранее карту уже ввели в пользование в Московской, Тульской, Ярославской областях, в Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре. Решение о внедрении «Тройки» в Ленинградской области и Хабаровском крае приняли на ПМЭФ.

При этом в Санкт-Петербурге «Тройка» пока не работает — там используется транспортная карта «Подорожник». Планируют ли в будущем петербургские власти разрешить использовать в общественном транспорте московскую карту, не сообщается.