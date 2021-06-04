Путин анонсировал поддержку бизнеса, продление льготной ипотеки и завершение «Северного потока-2»

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. Политик анонсировал сроки завершения строительства «Северного потока-2», поддержку малого и среднего бизнеса, а также затронул вопросы ипотеки, коронавируса, выброса парниковых газов и другие. Трансляцию вело РИА «Новости».
Основные тезисы речи Путина
- Укладка первой нитки трубопровода «Северный поток-2» завершена, в течение полутора-двух месяцев будет достроена вторая.
- В России запустят программу платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.
- Программа льготной ипотеки, вероятно, будет продлена до 1 июля 2022 года. Ставка будет 7%, максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.
- Семейная ипотека будет расширена на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, даже если в семье один ребенок.
- Было озвучено предложение ввести новый механизм по кредитованию малого и среднего бизнеса. Им станет зонтичное предоставление поручительств, которое могут ввести уже в этом году.
- До конца 2021 года малые и средние предприятия освободят от выплаты комиссии за использование Системы быстрых платежей при расчете с физлицами.
- Компании теперь будут попадать под антимонопольный контроль лишь при минимальной выручке в 800 млн рублей в год. Согласовывать сделки с ФАС необходимо будет также только при превышении этой суммы.
- С 2022 года изменится налоговый режим для общепита. Компании освободят от уплаты НДС, если они получают менее 2 млрд рублей в год. Сохранится право уплаты страховых взносов по сниженной ставке 15%.
- Появилось предложение проработать план снижения выбросов парниковых газов до 1 октября. Ожидается, что уровень выбросов будет ниже европейского.
- На встрече с Байденом будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, разоружения, борьбы с терроризмом и пандемией, а также экологии.