Путин анонсировал поддержку бизнеса, продление льготной ипотеки и завершение «Северного потока-2»

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. Политик анонсировал сроки завершения строительства «Северного потока-2», поддержку малого и среднего бизнеса, а также затронул вопросы ипотеки, коронавируса, выброса парниковых газов и другие. Трансляцию вело РИА «Новости».

Основные тезисы речи Путина