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Путин анонсировал поддержку бизнеса, продление льготной ипотеки и завершение «Северного потока-2»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:52

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин. Политик анонсировал сроки завершения строительства «Северного потока-2», поддержку малого и среднего бизнеса, а также затронул вопросы ипотеки, коронавируса, выброса парниковых газов и другие. Трансляцию вело РИА «Новости».

Основные тезисы речи Путина


  • Укладка первой нитки трубопровода «Северный поток-2» завершена, в течение полутора-двух месяцев будет достроена вторая.
  • В России запустят программу платной вакцинации от коронавируса для иностранцев.
  • Программа льготной ипотеки, вероятно, будет продлена до 1 июля 2022 года. Ставка будет 7%, максимальная сумма кредита — 3 млн рублей.
  • Семейная ипотека будет расширена на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, даже если в семье один ребенок.
  • Было озвучено предложение ввести новый механизм по кредитованию малого и среднего бизнеса. Им станет зонтичное предоставление поручительств, которое могут ввести уже в этом году.
  • До конца 2021 года малые и средние предприятия освободят от выплаты комиссии за использование Системы быстрых платежей при расчете с физлицами.
  • Компании теперь будут попадать под антимонопольный контроль лишь при минимальной выручке в 800 млн рублей в год. Согласовывать сделки с ФАС необходимо будет также только при превышении этой суммы.
  • С 2022 года изменится налоговый режим для общепита. Компании освободят от уплаты НДС, если они получают менее 2 млрд рублей в год. Сохранится право уплаты страховых взносов по сниженной ставке 15%.
  • Появилось предложение проработать план снижения выбросов парниковых газов до 1 октября. Ожидается, что уровень выбросов будет ниже европейского.
  • На встрече с Байденом будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, разоружения, борьбы с терроризмом и пандемией, а также экологии.
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