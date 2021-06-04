Моргенштерн стал игроком «Чикаго Буллз» в новом клипе на бэнгер «Olala»

Моргенштерн выпустил клип на бэнгер «Olala» из нового альбома «Million Dollar: Business» — видео набрало почти полмиллиона просмотров за час.

Мы не можем показать это видео, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти ролик на ютьюб-канале Morgenshtern.

Новый клип — продолжение предыдущей работы Алишера (настоящее имя рэпера) «Pablo», в конце которого он улетает на вертолете с большой сумкой денег. Артист заработал их после продажи боссу мексиканской мафии своей пластинки «Million Dollar: Happiness».

В ролике на «Olala» Моргенштерн прилетает в Москву, покупает баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» и становится его игроком. По сюжету команда Алишера побеждает «Лейкерс». Видео заканчивается пресс-конференцией, где один из игроков рэпера с большой стопкой денег в руках целует майку с надписью «Morgen» и радуется победе. Многосерийные клипы от Алишера на этом не заканчиваются, зрителям обещают продолжение.