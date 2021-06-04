Наггетс из «Макдоналдса» продали на eBay за 100 тыс. долларов. Он похож на космонавта из Among Us

4 июня пользователь под ником Polizna продал на eBay наггетс из «Макдоналдса», который по форме напоминает персонажа игры Among Us. Сумма покупки составила почти 100 тыс. долларов — это около 7,3 млн рублей.
Наггетс-космонавт попался Polizna в специальном комбо-наборе BTS. Увидев у наггетса две «ножки», которые и делали кусочек курицы похожим на персонажа игры, он выставил лот на eBay с начальной стоимостью в 99 центов. Перед этим продавец поместил его в герметичный пакет, а покупателю пообещал заморозить и отправить в вакууме.
Двое суток лот не привлекал внимания, пока не выставили первую сумму — и сразу в 15 тыс. долларов. Вслед появился второй претендент на покупку, из‑за которого ставка выросла до 34 тыс. долларов. В этот момент куриным наггетсом заинтересовались сами разработчики Among Us, недоумевающие от происходящего.
Аккаунт Xbox предположил, что за такую цену вместе с наггетсом обязан быть знаменитый после «Рика и Морти» сычуаньский соус. В 2017 году его также продали на eBay, но за куда меньшие деньги — всего 848 долларов. В ответ Polizna заявил, что соус у него есть и при желании покупателя он может отправить и его.
К последнему дню торгов предложенная цена достигла 99 997 долларов. 45 участников аукциона предложили 184 ставки, а финальную цену победитель выставил сразу.
Among Us — многопользовательская игра, ставшая популярной во время карантина. По правилам в одной комнате собираются 10 игроков в одном из режимов, в том числе на космическом корабле. Некоторые из них — мирный экипаж, а один или несколько других — предатели, убивающие членов команды.