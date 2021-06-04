Feduk представил макси-сингл «Две песни про лето»

На пластинку попали, собственно, два трека — «Песня про лето» и «Невобломе». По словам самого исполнителя, в первом из них он решил вернуться к своему любимому жанру — «летнему бум-бэпу», во втором — показал, что «все еще умеет читать и панчить».

Feduk выпустил макси-сингл «Две песни про лето». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

«В последние пару месяцев я каждый день после спортзала проводил на новой студии. Постоянно мониторил биты в Telegram, создавал какие‑то странные мелодии и пытался что‑то спеть или зачитать. В итоге родились эти два трека. Но это далеко не все, а только маленькая частичка того, что я недавно создал», — рассказывает Feduk.

Последний альбом Feduk «ЙАЙ» вышел в конце 2020 года. Релиз спродюсировала группа Cream Soda. В треклист пластинки вошло 12 треков, в том числе «Водолей» и «Бэнгер», на которые позже были сняты клипы.

4 июня музыкант даст сольный акустический концерт в московском клубе Gipsy. А осенью отправится в большой тур по России, в рамках которого выступит в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Московское шоу пройдет 1 октября в клубе Adrenaline Stadium, петербургское — 17 октября в клубе A2 Green.