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Netflix снимет триллер по мотивам рассказа на Reddit. Главную роль сыграет Блейк Лайвли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Стриминговый сервис Netflix покупает права на экранизацию психологического триллера «Мы раньше жили здесь», опубликованного на Reddit Маркусом Кливером месяц назад. Главную роль в фильме сыграет Блейк Лайвли, сообщает Deadline.

По сюжету рассказа к домохозяйке приходит семья с детьми и просит хозяйку дома зайти внутрь, чтобы пуститься в ностальгию, ведь глава семейства в детстве жил здесь. Начинается метель, и гости просят женщину остаться у нее. Вскоре главная героиня пожалеет, что вообще открыла им дверь. Ее положение ухудшает еще и то, что в доме живет она недавно, а муж остался на работе.

В прошлом году Netflix приобрел права на экранизацию другой повести с Reddit — ужастика «Мы с женой купили ранчо» сценариста Мэтта Куэри, который он выложил на том же подреддите, что и Маркус. Адаптацией займется его брат Харрисон Куэри.

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