Netflix снимет триллер по мотивам рассказа на Reddit. Главную роль сыграет Блейк Лайвли

Стриминговый сервис Netflix покупает права на экранизацию психологического триллера «Мы раньше жили здесь», опубликованного на Reddit Маркусом Кливером месяц назад. Главную роль в фильме сыграет Блейк Лайвли, сообщает Deadline.

По сюжету рассказа к домохозяйке приходит семья с детьми и просит хозяйку дома зайти внутрь, чтобы пуститься в ностальгию, ведь глава семейства в детстве жил здесь. Начинается метель, и гости просят женщину остаться у нее. Вскоре главная героиня пожалеет, что вообще открыла им дверь. Ее положение ухудшает еще и то, что в доме живет она недавно, а муж остался на работе.

В прошлом году Netflix приобрел права на экранизацию другой повести с Reddit — ужастика «Мы с женой купили ранчо» сценариста Мэтта Куэри, который он выложил на том же подреддите, что и Маркус. Адаптацией займется его брат Харрисон Куэри.