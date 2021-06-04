Джарахов выпустил сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула

Российский блогер и хип-хоп-исполнитель Эльдар Джарахов представил сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Warner Music Russia.

Мотив песни может показаться довольно знакомым — это кавер-версия трека The Hatters «Я делаю шаг». Еще в апреле Эльдар Джарахов поделился отрывком песни в видеоколлаборациях с Настей Ивлеевой и Даней Милохиным в тиктоке. Он быстро завирусился и использовался в более чем в 300 тыс. роликах.

«Пусть эта песня станет гимном вашего лета», — написал Джарахов в инстаграме.