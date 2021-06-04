Джарахов выпустил сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула

Российский блогер и хип-хоп-исполнитель Эльдар Джарахов представил сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Warner Music Russia.
Мотив песни может показаться довольно знакомым — это кавер-версия трека The Hatters «Я делаю шаг». Еще в апреле Эльдар Джарахов поделился отрывком песни в видеоколлаборациях с Настей Ивлеевой и Даней Милохиным в тиктоке. Он быстро завирусился и использовался в более чем в 300 тыс. роликах.
«Пусть эта песня станет гимном вашего лета», — написал Джарахов в инстаграме.
Маркул рассказал, что наткнулся на отрывок лайва «Я делаю шаг» и написал Эльдару, что «это круто, с полной уверенностью, что трек уже вышел». «Спустя пару дней Эльдар предложил мне записать второй куплет на уже переосмысленную версию того выступления. И так получился „Я в моменте“», — поделился певец.