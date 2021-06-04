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Российскую теннисистку задержали в Париже, обвинив ее в «умышленном проигрыше»

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:20

Парижская полиция задержала российскую теннисистку Яну Сизикову по подозрению в «умышленном проигрыше» на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Задержание произошло после первого круга «Ролан Гарроса» в парном разряде, в котором Сизикова и ее напарница Екатерина Александрова проиграли австалийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович со счетом 1-6, 1-6.

Арест связан с расследованием, которое ведется в отношении Сизиковой с октября прошлого года прокуратурой Парижа по обвинению в «организованном мошенничестве» и «активной и пассивной спортивной коррупции».

Под подозрение попал матч прошлогоднего чемпионата, в котором Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Андрея Миту / Патриция-Мария Циг со счетом, 6-7, 4-6. Прокуратура посчитала, что он имел договорной характер.

Один из эпизодов второго сета, когда россиянка и американка отдали соперницам пятый гейм, показался правоохранителям странным. Тогда Сизикова допустила две двойные ошибки.

Местные СМИ писали, что на победу румынских теннисисток в гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижских операторов.

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