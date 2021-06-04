В Камбодже крыса-сапер ушла на пенсию. За 5 лет грызун обнаружил 71 мину и получил золотую медаль

Гигантская африканская сумчатая крыса-сапер по кличке Магава уходит на пенсию после 5-летней службы в Камбоджийском противоминном центре. Ее куратор говорит, что с возрастом 7-летнему грызуну все сложнее работать, поэтому животное решили отправить на заслуженный отдых. Об этом сообщает Би-би-си.

Магава прошел годовое обучение в бельгийской благотворительной организации «Apopo», которая готовит грызунов к поиску противопехотных мин и бацилл туберкулеза. Ее выпускников называют HeroRat («Героическая крыса»). В своем послужном списке Магава имеет 71 обнаруженную мину и еще около десятка неразорвавшихся предмета.

На смену Магаве придут новые крысы-саперы, которые, как заявляет «Apopo», с честью прошли подготовку. Он останется на своем посту еще на несколько недель, чтобы наставлять новобранцев и помогать им.

«Магава был непобедим, и я горжусь тем, что работала с ним бок о бок. Он маленький, но помог спасти много жизней и вернуть нашему народу безопасную землю быстро и экономически эффективно», — рассказала хозяйка крысы Мален.

В 2020 году британская благотворительная организация PDSA вручила Магаве золотую медаль «За преданность долгу и спасение жизней». Ее называют аналогом Георгиевского креста для животных, которой до него награждали только собак.

Магава весит 1,2 килограмма, а его хвост длиной 70 сантиметров. Он намного больше других видов крыс, но этого все еще недостаточно для детонации мины. Крыс обучили обнаруживать химическое соединение во взрывчатке и игнорировать металлолом, что значительно ускоряет поиски. Магава способен обыскать поле размером с теннисный корт за 20 минут, человеку с металлоискателем для этого понадобится от 1 до 4 дней.

По приблизительным подсчетам, после гражданской войны 1970–1980-х годов в Камбодже осталось до 6 млн необезвреженных мин. Страна занимает первое место в мировом рейтинге по числу жителей с ампутированными конечностями на душу населения.