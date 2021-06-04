перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мраморное море в Турции покрылось «морскими соплями». Они разрушают местную экосистему 20:03
«Я дала мальчику стулом по голове»: пользователи рассказывают о своих воспоминаниях из детсада 19:08
St. Vincent выпустит радиошоу на Apple Music. В нем будет звучать музыка из 1970-х 18:49
PDSA/YouTube В Камбодже крыса-сапер ушла на пенсию. За 5 лет грызун обнаружил 71 мину и получил золотую медаль
В Камбодже крыса-сапер ушла на пенсию. За 5 лет грызун обнаружил 71 мину и получил золотую медаль 18:25
Джарахов выпустил сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула 18:24
Карта «Тройка» начнет работать в транспорте Ленинградской области. Но не в Петербурге 18:21
Путин анонсировал поддержку бизнеса, продление льготной ипотеки и завершение «Северного потока-2» 17:52
Лейбл In Beat We Trust отметит свое 21-летие в петербургском клубе «Морзе» 17:40
В глэмпинге «Зеленая тропа» пройдет фестиваль подкаста про зарубежную поп-музыку «Фан-Зона» 17:20
Gage Skidmore/Flickr Марк Стронг рассказал, как напился с Дэниелом Крейгом и провалил кастинг антагониста в бондиане
Марк Стронг рассказал, как напился с Дэниелом Крейгом и провалил кастинг антагониста в бондиане 17:15
ЕС с полуночи запретит полеты белорусским авиакомпаниям Обновлено в 17:06
Дуа Липа выпустила клип на песню «Love Again». В нем ковбои-клоуны пытаются поймать огромное яйцо 16:59
Эксперты: Москва — самый привлекательный для инвестиций субъект в России. Следом идет Татарстан 16:33
Заключенных начали привлекать к работе на стройках в Москве и Подмосковье 16:19
J.Cole/YouTube J.Cole выпустил атмосферный клип на песню «Punchin’ the Clock»
J.Cole выпустил атмосферный клип на песню «Punchin’ the Clock» 16:08
Netflix снимет триллер по мотивам рассказа на Reddit. Главную роль сыграет Блейк Лайвли 15:57
Золушка делает пластику, а гномы майнят биткоины в новом клипе Little Big «Everybody» 15:20
Наггетс из «Макдоналдса» продали на eBay за 100 тыс. долларов. Он похож на космонавта из Among Us 15:02
Панель, Даня Милохин и тяжелый люкс: репортаж Ксении Собчак с ПМЭФ 14:59
Morgenshtern/YouTube Моргенштерн стал игроком «Чикаго Буллз» в новом клипе на бэнгер «Olala»
Моргенштерн стал игроком «Чикаго Буллз» в новом клипе на бэнгер «Olala» 14:13
Отключить рекламу

В Камбодже крыса-сапер ушла на пенсию. За 5 лет грызун обнаружил 71 мину и получил золотую медаль

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:25

Гигантская африканская сумчатая крыса-сапер по кличке Магава уходит на пенсию после 5-летней службы в Камбоджийском противоминном центре. Ее куратор говорит, что с возрастом 7-летнему грызуну все сложнее работать, поэтому животное решили отправить на заслуженный отдых. Об этом сообщает Би-би-си.

Магава прошел годовое обучение в бельгийской благотворительной организации «Apopo», которая готовит грызунов к поиску противопехотных мин и бацилл туберкулеза. Ее выпускников называют HeroRat («Героическая крыса»). В своем послужном списке Магава имеет 71 обнаруженную мину и еще около десятка неразорвавшихся предмета.

На смену Магаве придут новые крысы-саперы, которые, как заявляет «Apopo», с честью прошли подготовку. Он останется на своем посту еще на несколько недель, чтобы наставлять новобранцев и помогать им.

«Магава был непобедим, и я горжусь тем, что работала с ним бок о бок. Он маленький, но помог спасти много жизней и вернуть нашему народу безопасную землю быстро и экономически эффективно», — рассказала хозяйка крысы Мален.

В 2020 году британская благотворительная организация PDSA вручила Магаве золотую медаль «За преданность долгу и спасение жизней». Ее называют аналогом Георгиевского креста для животных, которой до него награждали только собак.

Магава весит 1,2 килограмма, а его хвост длиной 70 сантиметров. Он намного больше других видов крыс, но этого все еще недостаточно для детонации мины. Крыс обучили обнаруживать химическое соединение во взрывчатке и игнорировать металлолом, что значительно ускоряет поиски. Магава способен обыскать поле размером с теннисный корт за 20 минут, человеку с металлоискателем для этого понадобится от 1 до 4 дней.

По приблизительным подсчетам, после гражданской войны 1970–1980-х годов в Камбодже осталось до 6 млн необезвреженных мин. Страна занимает первое место в мировом рейтинге по числу жителей с ампутированными конечностями на душу населения.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить