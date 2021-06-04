ЕС с полуночи запретит полеты белорусским авиакомпаниям

Послы Европейского союза решили запретить белорусским авиакомпаниям приземляться в аэропортах стран ЕС и в целом использовать воздушное пространство над Евросоюзом, сообщает Reuters.

Решение должно вступить в силу в полночь по центральному времени (01.00 — субботы по московскому времени). По словам дипломатов, авиакомпаниям Евросоюза также будет запрещено летать над Беларусью.

Ограничения ЕС связаны с инцидентом с самолетом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Причиной стало сообщение о минировании, после которого пилоты подали сигнал бедствия и поменяли курс. На борту находился бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.