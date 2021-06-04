Заключенных начали привлекать к работе на стройках в Москве и Подмосковье

Осужденных уже начали привлекать к работе на объектах в качестве добровольного эксперимента. Об этом сообщил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве строительную отрасль.

У нас уже есть эксперимент в Москве и Московской области. Строителей уже привлекли и, кстати, очень успешно привлекли. При недостатке ресурсов собрали полторы тысячи человек работать на стройке. Я считаю, что и для них будет плюс, что они будут находиться в условиях не заключения, а работы. И они будут за это деньги получать.

Хуснуллин добавил, что заключенных планируется привлечь к строительству Восточного полигона РЖД. В мае СМИ писали, что первых людей уже начали направлять на стройки Восточного полигона. Вице-премьер подчеркнул, что эта мера будет добровольной. Качество их работы обеспечит Стройконтроль.

По словам Хуснуллина, привлечение заключенных к труду — не новая практика. Он вспомнил, что эта тема была обыграна в том числе в советском фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

В мае директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря для заключенных, имеющих право на принудительные работы. Их труд хотят использовать на строительстве крупных объектов, где работают мигранты и не хватает рабочей силы.

По данным ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, среди которых около 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде исправительных работ. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», — заверил Калашников.