Россияне без американских виз, москвичи без майских демонстраций и другие новости дня

Посольство США в Москве перестанет выдавать недипломатические визы. Американцам в России с истекающими визами рекомендуют покинуть страну до 15 июня.

Росфинмониторинг включил Штабы Навального в список террористов и экстремистов. Организациям из этого списка запрещается в том числе пользоваться своими банковскими счетами.

У участников «Команды 29» провели обыски. Адвоката Ивана Павлова задержали — его подозревают в разглашении сведений дела Сафронова.

Суд продлил до 7 июля арест Ивану Сафронову. К этому дню он будет содержаться в СИЗО «Лефортово» уже год.

В России выявили 8731 новый случай коронавируса. Выздоровевших — 8406, умерших — 397.

Гитарист Rammstein поддержал соратника Навального, осужденного на 2,5 года за репост клипа группы. «Суровость приговора шокирует», — заявил он.

В Москве не будет первомайских мероприятий — демонстраций, гуляний и субботников. Все из‑за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в столице.

В Саратове ветеран в лицо Володину раскритиковала власть. Она узнала спикера Госдумы, когда он гулял по центру города с другими чиновниками.

На Таймс-сквер появился билборд с Монеточкой. Так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии.

Встречайте свежие релизы — новая пластинка Saluki и 104, EP лондонцев Burial и Blackdown, саундтрек для аниме от Flying Lotus и новый альбом от Royal Blood.

Новые клипы нам показали: Twenty One Pilots — к выходу следующего альбома, DJ Khaled вместе с Jay-Z и Nas, собравшиеся вспомнить былое в казино, а еще Трэвис Скотт, который появился в мафиозном видео у Baby Keem.

Главный приз ММКФ получила румынская сатирическая картина «Засранка» Андрея Хуцуляка. Картина рассказывает о женщине, которая оказалась в центре онлайн-скандала из‑за нежелания убирать за собакой в метро.

Роберт Дауни-младший спродюсировал сериал «Сладкоежка» по комиксу Джефа Лемира. Он выйдет на Netflix 4 июня и расскажет о мальчике-гибриде — наполовину человеке и наполовину олене.

Бывшая гитаристка «Наади» Мария Теряева стала участницей музрезиденции Catch Your Wave. К 2 мая она запишет два новых трека, которые войдут в совместный альбом с Tommy Cash, Pioneerball и Ella.