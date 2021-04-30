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Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК Бастрыкина из‑за дела против журналистов Doxa 22:22
Noize MC обвинил силовиков и власти Оренбурга в срыве концерта. Он разделил выступление на две сцены 21:43
«Превращение Москвы в ультрасовременный мегаполис»: планы застройки на ближайшие 15 лет 21:30
Россияне без американских виз, москвичи без майских демонстраций и другие новости дня 20:45 Дайджест
«Воруют, врут и богу молятся»: ветеран раскритиковала власть, встретив Володина на улице — в цитатах 19:16
«Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online» 18:20
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Серж Танкян выпустил клип «Rumi». Он посвящен его сыну Руми и суфийскому поэту XIII века 17:30
«Ты сумасшедшая»: реакция фанатов на змею в новом клипе Билли Айлиш 17:27
«Союзмультфильм» и Bubble Comics выпустят комиксы с персонажами советской анимации 17:25
Burial выпустил мини-альбом с британским продюсером Blackdown 17:09
Турция разрешила вакцинацию «Спутником V» 16:38
Бывшую солистку «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России» 16:35
Anadolu Agency/Getty Images В Москве не будет первомайских демонстраций
В Москве не будет первомайских демонстраций 16:18
Artbat, Meduza и Sabaton: фестиваль Exit раскрыл третью волну лайнапа 16:09
Трэвис Скотт появился в клипе Baby Keem «Durag Activity», чтобы расправиться с мафией 16:02
Как автор книги «Очнись, детка!» потеряла карьеру и доверие аудитории после одного эфира в TikTok 15:39
Рейчел Вайс позвала россиян на шашлыки в новом промо «Черной Вдовы» 15:27
«Typhoons»: у британцев Royal Blood вышел новый альбом 15:15
Anadolu Agency/Getty Images Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова
Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова 14:53
Jay-Z и Nas играют в казино в клипе DJ Khaled «Sorry Not Sorry». На бэк-вокале Бейонсе 14:48
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Россияне без американских виз, москвичи без майских демонстраций и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:45

Посольство США в Москве перестанет выдавать недипломатические визы. Американцам в России с истекающими визами рекомендуют покинуть страну до 15 июня.

Росфинмониторинг включил Штабы Навального в список террористов и экстремистов. Организациям из этого списка запрещается в том числе пользоваться своими банковскими счетами.

У участников «Команды 29» провели обыски. Адвоката Ивана Павлова задержали — его подозревают в разглашении сведений дела Сафронова.

Суд продлил до 7 июля арест Ивану Сафронову. К этому дню он будет содержаться в СИЗО «Лефортово» уже год.

В России выявили 8731 новый случай коронавируса. Выздоровевших — 8406, умерших — 397.

Гитарист Rammstein поддержал соратника Навального, осужденного на 2,5 года за репост клипа группы. «Суровость приговора шокирует», — заявил он.

В Москве не будет первомайских мероприятий — демонстраций, гуляний и субботников. Все из‑за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в столице.

В Саратове ветеран в лицо Володину раскритиковала власть. Она узнала спикера Госдумы, когда он гулял по центру города с другими чиновниками.

На Таймс-сквер появился билборд с Монеточкой. Так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии.

Встречайте свежие релизы — новая пластинка Saluki и 104, EP лондонцев Burial и Blackdown, саундтрек для аниме от Flying Lotus и новый альбом от Royal Blood.

Новые клипы нам показали: Twenty One Pilots — к выходу следующего альбома, DJ Khaled вместе с Jay-Z и Nas, собравшиеся вспомнить былое в казино, а еще Трэвис Скотт, который появился в мафиозном видео у Baby Keem.

Главный приз ММКФ получила румынская сатирическая картина «Засранка» Андрея Хуцуляка. Картина рассказывает о женщине, которая оказалась в центре онлайн-скандала из‑за нежелания убирать за собакой в метро.

Роберт Дауни-младший спродюсировал сериал «Сладкоежка» по комиксу Джефа Лемира. Он выйдет на Netflix 4 июня и расскажет о мальчике-гибриде — наполовину человеке и наполовину олене.

Бывшая гитаристка «Наади» Мария Теряева стала участницей музрезиденции Catch Your Wave. К 2 мая она запишет два новых трека, которые войдут в совместный альбом с Tommy Cash, Pioneerball и Ella.

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