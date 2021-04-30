«Typhoons»: у британцев Royal Blood вышел новый альбом

Британский рок-дуэт Royal Blood выпустил новый, третий по счету альбом «Typhoons». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

На пластинке 11 треков, в том числе прошлогодний сингл «Trouble’s Coming». В поддержку релиза артисты отправятся в гастрольный тур по Великобритании. Даты концертов объявят позднее.

Новый альбом создавался с оглядкой на те времена, когда участники группы — Майк Керр и Бен Тэтчер — писали музыку, вдохновленную Daft Punk, Justice и Филиппом Здаром из Cassius. Дуэт этим релизом как бы решил «вернуться к корням».