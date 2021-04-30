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«Typhoons»: у британцев Royal Blood вышел новый альбом

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:15

Британский рок-дуэт Royal Blood выпустил новый, третий по счету альбом «Typhoons». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

На пластинке 11 треков, в том числе прошлогодний сингл «Trouble’s Coming». В поддержку релиза артисты отправятся в гастрольный тур по Великобритании. Даты концертов объявят позднее.

Новый альбом создавался с оглядкой на те времена, когда участники группы — Майк Керр и Бен Тэтчер — писали музыку, вдохновленную Daft Punk, Justice и Филиппом Здаром из Cassius. Дуэт этим релизом как бы решил «вернуться к корням».

Предыдущий альбом коллектива вышел в 2017 году, а дебютная пластинка увидела свет в 2014-м — на ней, в частности, можно было услышать сингл «Figure It Out», который артисты называют «своего рода зародышем» третьего альбома.

«Мы поняли, что нам не нужно полностью разрушать то, что мы уже успели создать. Нам необходимо просто изменить наше звучание, переключиться на что‑то иное. На бумаге это кажется небольшим переосмыслением. Но когда вы услышите наш новый материал, вы поймете, что он звучит очень свежо», — утверждают музыканты.

Royal Blood выступали в качестве хедлайнеров Пикника «Афиши» в 2019 году. Тогда «Афиша Daily» поговорила с барабанщиком коллектива Беном Тетчером. Он рассказал о жизни в Брайтоне, любви к хип-хопу и работе в паре с Керром.

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