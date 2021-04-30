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В Москве не будет первомайских демонстраций

Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

В Москве из‑за неблагоприятной эпидемиологической обстановки не будут проводить первомайские мероприятия — демонстрации, гуляния и субботники. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков в интервью РБК.

«В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация развивается не в лучшую сторону, сейчас принято решение не проводить массовых мероприятий, ни массовых первомайских демонстраций, в том числе и субботники. Нельзя нам рисковать и собирать большое количество москвичей, чтобы потом были дополнительные вспышки и дополнительные негативные последствия», — цитирует его слова ТАСС.

Чиновник добавил, что городские и коммунальные службы проведут 30 апреля месячник, в рамках которого «уберут город».

В Москве сохраняется режим повышенной готовности, в рамках которого запрещены массовые мероприятия. Это было одной из причин, почему власти не согласовали митинг 21 апреля в поддержку Алексея Навального.

Парад Победы в этом году отменять не будут — он пройдет 9 мая на Красной площади. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в нем примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.

А вот акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в онлайн-формате. Ее организаторы надеются, что к 24 июня ситуация с пандемией поменяется и у них получится провести в эту дату «Бессмертный полк» на улицах городов.

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