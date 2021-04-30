Гитарист Rammstein поддержал соратника Навального, осужденного на 2,5 года за репост клипа группы

Гитарист Rammstein Рихард Круспе раскритиковал приговор российского суда в отношении Андрея Боровикова — бывшего координатора штаба Алексея Навального в Архангельске, приговоренного к реальному сроку за репост клипа этой группы. Заявление музыканта появилось в его инстаграме.
Это первая реакция представителя Rammstein на уголовное дело против Боровикова. До этого группа официально не комментировала приговор.
Накануне Ломоносовский суд Архангельской области приговорил Андрея Боровикова к 2,5 года колонии общего режима по обвинению в распространении порнографии в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Причиной для возбуждения дела стало то, что в 2014 году Боровиков сохранил в личных видеозаписях в «ВКонтакте» клип «Pussy» группы Rammstein.