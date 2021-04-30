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Гитарист Rammstein поддержал соратника Навального, осужденного на 2,5 года за репост клипа группы

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:32

Гитарист Rammstein Рихард Круспе раскритиковал приговор российского суда в отношении Андрея Боровикова — бывшего координатора штаба Алексея Навального в Архангельске, приговоренного к реальному сроку за репост клипа этой группы. Заявление музыканта появилось в его инстаграме.

Я узнал о деле Андрея Боровикова из СМИ, иск против него был подан за репост клипа «Pussy» в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрей Боровиков приговорен за это к тюремному заключению. Суровость приговора шокирует. Rammstein всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека.

Это первая реакция представителя Rammstein на уголовное дело против Боровикова. До этого группа официально не комментировала приговор.

Накануне Ломоносовский суд Архангельской области приговорил Андрея Боровикова к 2,5 года колонии общего режима по обвинению в распространении порнографии в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Причиной для возбуждения дела стало то, что в 2014 году Боровиков сохранил в личных видеозаписях в «ВКонтакте» клип «Pussy» группы Rammstein.

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