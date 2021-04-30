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Вышел новый клип Twenty One Pilots — на второй сингл с их грядущего альбома

Семён Гудошников
Сегодня в 12:34

Twenty One Pilots выпустили клип на песню «Choker» — второй сингл с их грядущего альбома «Scaled and Icy», релиз которого намечен на 21 мая.

Съемки видео прошли в родном городе музыкантов — Коламбусе, штат Огайо. Режиссером выступил Марк Эшлеман — творческий директор группы.

По случаю выхода нового альбома — первого за три года — Twenty One Pilots организуют онлайн-концерт. Он пройдет в ночь с 21 на 22 мая в 3.00 по московскому времени. Артисты обещают исполнить песни разных лет.

Билеты на мероприятие можно купить на сайте. Там поклонники группы смогут присоединиться к виртуальной препати, которая погрузит их в атмосферу грядущего концерта.

Лид-сингл пластинки — «Shy Away» — увидел свет в начале апреля и через три недели возглавил радиочарт альтернативной музыки. Предыдущая пластинка дуэта «Trench» вышла в 2018 году и стала платиновой.

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