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Главный приз ММКФ получила румынская сатирическая картина «Засранка» Андрея Хуцуляка

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:57

43-й Московский международный кинофестиваль завершился победой румынской сатирической картины «Засранка», поставленной режиссером Андреем Хуцуляком. Об этом сообщили на сайте ММКФ.

Лента рассказала историю о женщине, которая подверглась онлайн-травли из‑за того, что отказалась убирать в метро за своей собакой. Фильм был поставлен по собственному сценарию Хуцуляка. В нем сыграла Андрея Грэмоштяну, она получила приз за лучшую роль.

Лучшим режиссером фестиваля признали Алексея Федорченко, автора «Последней „Милой Болгарии“» — детектива по мотивам повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Лучшим актером стал иранец Сохейл Ганадан, сыгравший в «Сыне» Нушина Мераджи.

Спецприз жюри достался немецкой картине «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера о встрече несостоявшегося советского актера с эксцентричной вампиршей. Лучшим короткометражным фильмом стала еще одна работа из Германии — «Коллеги» Янниса Александра Кифера.

Приз зрительских симпатий вручили автору драмы «Человек божий» Елене Попович, она сняла байопик святого Нектария Эгинского. Самой яркой документальной лентой назвали шведскую картину «Сабайя» Хогира Хиррори о сексуальных рабынях запрещенной в РФ организации ИГИЛ.

Также различные награды фестиваля получили итальянская драма «Равнодушные», иракская испанский фильм «Чрево моря», документальные ленты «Мой дом Мосул» и «Амурская Голгофа», российская комедия «Конец фильма» и иранская картина «Сын».

Приз за многолетнее служение искусству кино и вклад в мировой кинематограф присудили посмертно актеру Валентину Гафту, ушедшему 12 декабря 2020 года.

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