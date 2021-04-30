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Saluki и 104 представили новый совместный альбом «Стыд или слава»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:37

Saluki и 104 выпустили совместный альбом «Стыд или слава». На нем 12 треков, включая фиты с Andy Panda, Anikv, Osa, Mayot, OG Buda, Кисло-Сладкий & Bonah, Билик и Рамш.

Рэперы анонсировали совместный проект еще весной 2020 года, а осенью окончательно подтвердили свои планы по его выпуску. Первым синглом альбома стала композиция «Лавэ», записанная вместе с Anikv и Биликом.

Послушать «Стыд или славу» можно на большинстве музыкальных сервисов.

Ранее Saluki и 104 уже работали вместе над треками «Улыбка» и «Трубки», а Saluki занимался продакшном пяти композиций дебютного альбома 104 «Кино без сигарет».

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