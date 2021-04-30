На Таймс-сквер появился билборд с Монеточкой. Так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии

Spotify разместил билборд с Монеточкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Баннер появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии, сообщает сервис в инстаграме.

По статистике Spotify, только 20% исполнителей в музыкальном чарте сегодня — женщины.

«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка.