На Таймс-сквер появился билборд с Монеточкой. Так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии

Spotify разместил билборд с Монеточкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Баннер появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии, сообщает сервис в инстаграме.
По статистике Spotify, только 20% исполнителей в музыкальном чарте сегодня — женщины.
«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка.
«Основная задача инициативы EQUAL — продвижение гендерного равенства в музыке. Программа объединит под одним брендом все существующие и новые инициативы Spotify по поддержке исполнительниц и предоставит им ресурсы для творчества», — рассказал «Афише Daily» руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.
В рамках программы Spotify также организовал масштабный флешмоб, в котором приняли участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ. Девушки поделились в инстаграме роликами в поддержку друг друга.
Spotify запустил кампанию Equal в этом году к 8 Марта. В рамках нее на платформе появился специальный раздел, в котором собрана музыка, созданная женщинами-креаторами со всего мира.