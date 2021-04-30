Штабы Навального признали экстремистской организацией

Штабы Алексея Навального были включены в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

Штабы Навального находятся под номером 461 в списке террористов и экстремистов. Леонид Волков отмечал, что такой общественной организации как «Штабы Навльного» не существует, есть отдельные юридические лица штабов.

Организациям, попавшим в список Росфинмониторинга, запрещается в том числе пользоваться своими банковскими счетами.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуроров, эти организации планируют изменить конституционный строй в стране, «в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

26 апреля прокуратура приостановила деятельность Штабов Навального до решения суда по иску о признании их экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранных агентов.