Burial выпустил мини-альбом с британским продюсером Blackdown

На пластинке по две песни от каждого артиста: «Dark Gethsemane» и «Space Cadet» от Burial, «This Journey VIP» и ремикс на трек «Arklight» Heatmap от Blackdown.

Последний совместный релиз музыкантов вышел в далеком 2006 году, когда Burial сделал ремикс на песню Blackdown «Crackle Blues». В прошлом году Burial отметился единственным сольным синглом «Chemz» и двумя треками, записанными в коллаборации с Four Tet и Томом Йорком. Полноформатных пластинок лондонский диджей не выпускает с 2007 года.