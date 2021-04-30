Burial выпустил мини-альбом с британским продюсером Blackdown

Лондонские электронные музыканты Burial и Blackdown объединились для записи мини-альбома «Shock Power of Love».
На пластинке по две песни от каждого артиста: «Dark Gethsemane» и «Space Cadet» от Burial, «This Journey VIP» и ремикс на трек «Arklight» Heatmap от Blackdown.
Послушать «Shock Power of Love» можно на большинстве стриминговых площадок.
Последний совместный релиз музыкантов вышел в далеком 2006 году, когда Burial сделал ремикс на песню Blackdown «Crackle Blues». В прошлом году Burial отметился единственным сольным синглом «Chemz» и двумя треками, записанными в коллаборации с Four Tet и Томом Йорком. Полноформатных пластинок лондонский диджей не выпускает с 2007 года.