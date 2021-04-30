Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время прогулки по центру Саратова встретил пенсионерку с медалями на груди, которая «с матерком» высказалась про положение дел в стране, действия власти и самого председателя нижней палаты парламента. Диалог ветерана и чиновника транслировали сторонники Володина в инстаграме, а на запись обратила внимание Baza.
Женщина представилась уроженкой Тамбовской области, пережившей Великую Отечественную войну совсем ребенком: в 1941 году ей было 10 лет. Она рассказала про деревню, в которой родилась, и спросила Володина: «Почему до сих пор народ плохо живет?»
В разговоре ветеран вспомнила про экс-главу Саратова Алексея Прокопенко, против которого в прошлом году возбудили уголовное дело о хищении средств, и спросила стоящего рядом мэра города Михаила Исаева, хорошо ли сейчас живет Прокопенко и почему его объявили в федеральный розыск, если «люди говорили», что он в Саратове.
Она напомнила, что Саратову присвоили звание города трудовой доблести, а сама она с подросткового возраста трудилась в годы войны и после. Она жалуется, что ей не платят и «трех копеек, а разворовывают миллиарды».
Саратовчанка считает позорными 10 000 рублей, которые Владимир Путин поручил выплатить родителям на сборы ребенка в школу. Она также спросила Володина, как процент ее «гробового» вклада в банке может быть ниже инфляции. «Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы вот таким методом обдирать людей?» — негодует она.
В это время чиновники молча слушали женщину, напоминая ей, чтобы она не волновалась.
«Я вас услышал», — ответил Володин. Ветеран сказала, что направляется в администрацию района за подарком, который ей пообещали еще в марте. Помощник спикера Госдумы Татьяна Ерохина вызвалась подвезти пенсионерку.
Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области, работал замглавы Саратова и вице-губернатором региона. В Госдуме он выступает от саратовского отделения «Единой России».