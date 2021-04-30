перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Воруют, врут и богу молятся»: ветеран раскритиковала власть, встретив Володина на улице — в цитатах 19:16
«Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online» 18:20
serjtankian/YouTube Серж Танкян выпустил клип «Rumi». Он посвящен его сыну Руми и суфийскому поэту XIII века
Серж Танкян выпустил клип «Rumi». Он посвящен его сыну Руми и суфийскому поэту XIII века 17:30
«Ты сумасшедшая»: реакция фанатов на змею в новом клипе Билли Айлиш 17:27
«Союзмультфильм» и Bubble Comics выпустят комиксы с персонажами советской анимации 17:25
Burial выпустил мини-альбом с британским продюсером Blackdown 17:09
Турция разрешила вакцинацию «Спутником V» 16:38
Бывшую солистку «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России» 16:35
Anadolu Agency/Getty Images В Москве не будет первомайских демонстраций
В Москве не будет первомайских демонстраций 16:18
Artbat, Meduza и Sabaton: фестиваль Exit раскрыл третью волну лайнапа 16:09
Трэвис Скотт появился в клипе Baby Keem «Durag Activity», чтобы расправиться с мафией 16:02
Как автор книги «Очнись, детка!» потеряла карьеру и доверие аудитории после одного эфира в TikTok 15:39
Рейчел Вайс позвала россиян на шашлыки в новом промо «Черной Вдовы» 15:27
«Typhoons»: у британцев Royal Blood вышел новый альбом 15:15
Anadolu Agency/Getty Images Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова
Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова 14:53
Jay-Z и Nas играют в казино в клипе DJ Khaled «Sorry Not Sorry». На бэк-вокале Бейонсе 14:48
Арестован мусульманский книгоиздатель Асламбек Эжаев. Его подозревают в финансировании терроризма 14:16
Штабы Навального признали экстремистской организацией 13:19
В Москве начали тестировать «народный» каршеринг. Первым пользователям бесплатно оформят ОСАГО 13:04
Spotify На Таймс-сквер появился билборд с Монеточкой. Так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии
На Таймс-сквер появился билборд с Монеточкой. Так Spotify поддержал женщин в музыкальной индустрии 12:53
Отключить рекламу

«Воруют, врут и богу молятся»: ветеран раскритиковала власть, встретив Володина на улице — в цитатах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:16

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время прогулки по центру Саратова встретил пенсионерку с медалями на груди, которая «с матерком» высказалась про положение дел в стране, действия власти и самого председателя нижней палаты парламента. Диалог ветерана и чиновника транслировали сторонники Володина в инстаграме, а на запись обратила внимание Baza.

Женщина представилась уроженкой Тамбовской области, пережившей Великую Отечественную войну совсем ребенком: в 1941 году ей было 10 лет. Она рассказала про деревню, в которой родилась, и спросила Володина: «Почему до сих пор народ плохо живет?»

Уж, пожалуйста, прикрутите все краники, чтобы не врали. А то воруют миллиарды. Как можно? Вот она пенсия, вот обыск, вот 500 миллионов. Ну как? Там что, кругом глухонемые?

В разговоре ветеран вспомнила про экс-главу Саратова Алексея Прокопенко, против которого в прошлом году возбудили уголовное дело о хищении средств, и спросила стоящего рядом мэра города Михаила Исаева, хорошо ли сейчас живет Прокопенко и почему его объявили в федеральный розыск, если «люди говорили», что он в Саратове.

Вот мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Когда очень трудные были моменты, очень, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу — 50%, все.

Ну и что, на вранье-то куда приедете? Понял, да?

Она напомнила, что Саратову присвоили звание города трудовой доблести, а сама она с подросткового возраста трудилась в годы войны и после. Она жалуется, что ей не платят и «трех копеек, а разворовывают миллиарды».

Ветеран: Ну и что, на вранье-то куда приедете? Понял, да? По телевизору каждый день Володин. Володин достал, Володин добыл. Ты где это выковыриваешь миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавьте вранье! И всем скажи, люди все видят. Люди боятся говорить. Кто работает, того уволят.

Володин: Вы же сейчас не боитесь.

Ветеран: Если я кого‑то задела, посадите меня. Мне теперь все равно.

Володин: А кого вы задели?

Ветеран: Власть нынешнюю.

Саратовчанка считает позорными 10 000 рублей, которые Владимир Путин поручил выплатить родителям на сборы ребенка в школу. Она также спросила Володина, как процент ее «гробового» вклада в банке может быть ниже инфляции. «Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы вот таким методом обдирать людей?» — негодует она.

Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства! Сколько там процентов без газа, деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется.
Я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Какому богу молятся? Когда миллиарды… Миллиарды! Ну вас всех на хрен!

В это время чиновники молча слушали женщину, напоминая ей, чтобы она не волновалась.

Почему разворовывают? Почему все уничтожают, скажи мне? Ну что теперь?! Вот ты пока я тебе вот так не говорила, ты не знал? Знал, знал! Сколько чиновников расплодилось…

«Я вас услышал», — ответил Володин. Ветеран сказала, что направляется в администрацию района за подарком, который ей пообещали еще в марте. Помощник спикера Госдумы Татьяна Ерохина вызвалась подвезти пенсионерку.

Вячеслав Володин родился и вырос в Саратовской области, работал замглавы Саратова и вице-губернатором региона. В Госдуме он выступает от саратовского отделения «Единой России».

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Единая Россия
Люди
Вячеслав Володин
Владимир Путин
Алексей Прокопенко
Михаил Исаев
Татьяна Ерохина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить