Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время прогулки по центру Саратова встретил пенсионерку с медалями на груди, которая «с матерком» высказалась про положение дел в стране, действия власти и самого председателя нижней палаты парламента. Диалог ветерана и чиновника транслировали сторонники Володина в инстаграме, а на запись обратила внимание Baza.

Женщина представилась уроженкой Тамбовской области, пережившей Великую Отечественную войну совсем ребенком: в 1941 году ей было 10 лет. Она рассказала про деревню, в которой родилась, и спросила Володина: «Почему до сих пор народ плохо живет?»