Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова

Следствие заподозрило адвоката «Команды 29» Ивана Павлова в разглашении сведений из дела Ивана Сафронова. Об этом в разговоре с журналистами рассказал сам Павлов, передает «Дождь».

По словам адвоката, ему вменяются два обстоятельства — что он передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и что он рассказал журналистам перед зданием Лефортовского суда о появлении в деле анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер.

Павлов отметил, что в ходе обыска у него изъяли документы, составляющие адвокатскую тайну, а также практически все досье по Сафронову.

Дело о разглашении следственной тайны, по словам Павлова, на него возбудили 27 апреля. Дело завел начальник Главного следственного управления СК Денис Колесников.

Утром 30 апреля силовики пришли с обыском в номер московской гостиницы Mercure, где остановился Павлов, и в петербургскую квартиру его жены. Полицейские также явились к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману, после чего он перестал выходить на связь.

«Команда 29» — сообщество юристов, специализирующихся на защите обвиняемых в госизмене, разглашении государственной тайны и шпионаже. Иван Павлов оказывал юридическую помощь журналисту Ивану Сафронову, ученому Виктору Кудрявцеву и бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Также специалисты команды защищают ФБК и Штабы Навального* в деле о признании их экстремистскими организациями.

*ФБК признан Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента, а Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.