Посольство США в Москве перестанет выдавать недипломатические визы

Посольство США в Москве перестанет с 12 мая обрабатывать заявки на неиммиграционные визы, за исключением дипломатических. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии.

Гражданам США, которые находятся в России с истекающими визами, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.

С 12 мая американское посольство будет предоставлять консульские услуги только американцам и лишь в экстренных случаях, число которых ограничат. Консульский персонал дипмиссии будет сокращен на 75%.

Решение американских дипломатов связано с указом Владимира Путина, который ограничил посольствам «недружественных государств» возможность нанимать людей в России. Согласно документу, подписанному 23 апреля, российское правительство должно определить перечень «недружественных государств» и количество людей, которых они могут нанять.