В России выявили 8731 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 8731 случай коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 554 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 805 288. За последние сутки вылечились 8406 человек, за все время — 4 427 946. За сутки умерли 397 пациентов, за весь период — 110 128.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 150,5 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (32,2 млн), на втором — Индия (18,7 млн). За ними идут Бразилия (14,6 млн) и Франция (5,6 млн).