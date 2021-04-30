В России выявили 8731 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 8731 случай коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 554 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.