Суд продлил до июля арест Ивану Сафронову

Лефортовский суд продлил до 7 июля 2021 года арест советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

К 7 июля Сафронов будет содержаться в следственном изоляторе «Лефортово» уже год.

Утром 30 апреля ФСБ задержала руководителя правозащитной организации «Команда 29» адвоката Ивана Павлова — основного защитника Ивана Сафронова. Ему вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования»). Наказание по ней — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста. О разглашении данных по какому именно делу идет речь, не сообщалось.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО данных, составляющих гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).