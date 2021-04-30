Netflix показал трейлер телеадаптации комикса «Сладкоежка». Ее спродюсировал Роберт Дауни-младший

Шоу рассказывает о мальчике, который оказался подвержен неизвестному вирусу. Он родился гибридом — наполовину человеком и наполовину оленем. Сладкоежка (это прозвище ребенка) сталкивается со злоумышленниками, которые преследуют его из‑за непохожести на других.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Сладкоежка», поставленного по популярной серии комиксов Джефа Лемира. Ролик появился на ютьюб-канале компании. Проект спродюсировали актер Роберт-Дауни-младший и его жена.

Главные роли в сериале сыграли 11-летний Кристиан Конвери («Красивый мальчик», «Игры с огнем») и Уилл Форте («Небраска», «Последний человек на Земле»). Шоураннерами выступили Джим Микл («Холод в июле», «Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»).

«Сладкоежка» выйдет на Netflix 4 июня. Все эпизоды появятся на платформе одновременно. На каких именно выпусках комиксов основано шоу, пока неизвестно.

Оригинальный комикс выходил в издательстве DC Comics с 2019 по 2013 годы. Его автором стал автор «Черного молота» Джеф Лемир, также работавший над «Зеленой Стрелой» и «Соколиным глазом». Серия рассказывала о приключениях мальчика и его отца, живущих в лесу.