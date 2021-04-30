Netflix показал трейлер телеадаптации комикса «Сладкоежка». Ее спродюсировал Роберт Дауни-младший

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Сладкоежка», поставленного по популярной серии комиксов Джефа Лемира. Ролик появился на ютьюб-канале компании. Проект спродюсировали актер Роберт-Дауни-младший и его жена.
Шоу рассказывает о мальчике, который оказался подвержен неизвестному вирусу. Он родился гибридом — наполовину человеком и наполовину оленем. Сладкоежка (это прозвище ребенка) сталкивается со злоумышленниками, которые преследуют его из‑за непохожести на других.
Главные роли в сериале сыграли 11-летний Кристиан Конвери («Красивый мальчик», «Игры с огнем») и Уилл Форте («Небраска», «Последний человек на Земле»). Шоураннерами выступили Джим Микл («Холод в июле», «Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»).
«Сладкоежка» выйдет на Netflix 4 июня. Все эпизоды появятся на платформе одновременно. На каких именно выпусках комиксов основано шоу, пока неизвестно.
Оригинальный комикс выходил в издательстве DC Comics с 2019 по 2013 годы. Его автором стал автор «Черного молота» Джеф Лемир, также работавший над «Зеленой Стрелой» и «Соколиным глазом». Серия рассказывала о приключениях мальчика и его отца, живущих в лесу.