Jay-Z и Nas играют в казино в клипе DJ Khaled «Sorry Not Sorry». На бэк-вокале Бейонсе

Музыкальный продюсер DJ Khaled выпустил обещанный двенадцатый студийный альбом «Khaled Khaled» и клип на трек «Sorry Not Sorry». На фитах — Jay-Z, Nas, Джеймс Фаунтлерой и Бейонсе на бэк-вокале.
В реальности диджея карантин официально закончился, поэтому он и его известные друзья собрались в казино Лас-Вегаса, чтобы сыграть в блек-джек, покурить сигары и вспомнить времена, когда все они были очень и очень успешными. По сути, этот клип — очередное дружественное рукопожатие двух некогда рэп-королей Нью-Йорка.
В конце можно услышать жену Jay-Z Бейонсе, но в авторах ее указали как Harmonies by the Hive. Фанаты певицы называют себя Hive, то есть «улей», а кумира — Bee («пчелка»).
На новом альбоме «Khaled Khaled» можно также услышать Дрейка, Джастина Тимберлейка, Lil Wayne, H.E.R., Post Malone, Джастина Бибера, 21 Savage, Карди Би и других звезд первой и не первой величины.