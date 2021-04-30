Jay-Z и Nas играют в казино в клипе DJ Khaled «Sorry Not Sorry». На бэк-вокале Бейонсе

Музыкальный продюсер DJ Khaled выпустил обещанный двенадцатый студийный альбом «Khaled Khaled» и клип на трек «Sorry Not Sorry». На фитах — Jay-Z, Nas, Джеймс Фаунтлерой и Бейонсе на бэк-вокале.

В реальности диджея карантин официально закончился, поэтому он и его известные друзья собрались в казино Лас-Вегаса, чтобы сыграть в блек-джек, покурить сигары и вспомнить времена, когда все они были очень и очень успешными. По сути, этот клип — очередное дружественное рукопожатие двух некогда рэп-королей Нью-Йорка.