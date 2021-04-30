Flying Lotus выпустил альбом с треками для аниме «Ясукэ» от Netflix

Всего на пластинке 26 композиций, две из которых (в вокальном и инструментальном вариантах) Эллисон выпустил неделю назад. Послушать релиз можно на большинстве стриминговых площадок.

Американский музыкант и продюсер Стивен Эллисон, известный как Flying Lotus, представил альбом-саундтрек к аниме «Ясукэ» от Netflix .

Flying Lotus рассказал, что не только написал музыку для сериала, но и выступил в качестве консультанта и исполнительного продюсера.

«Ясукэ» создал американский продюсер ЛеШон Томас со студией MAPPA. Персонажей разработал Такэси Койкэ, известный по работе над проектами «Самурай Чамплу», «Манускрипт ниндзя» и «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ». Заглавного персонажа озвучил Лейкит Стэнфилд, получивший в этом году номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Иуда и черный мессия».

Действие шоу происходит в альтернативной средневековой Японии, где развита механика и существуют маги. В центре сюжета — чернокожий воин Ясукэ, который бросил свое дело ради спокойной жизни. Ему приходится снова взяться за оружие, когда местной деревне начинают угрожать феодалы дайме. Премьера «Ясукэ» состоялась на Netflix 29 апреля.