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У участников «Команды 29» обыски. Адвоката Ивана Павлова задержали

Семён Гудошников
Сегодня в 9:41
Обновлено сегодня в 10:21:

Следственный комитет проводит обыск в петербургском офисе «Команды 29». Об этом говорится в телеграм-канале объединения юристов. ТАСС уточняет, что обыск связан с делом о разглашении тайны следствия адвокатом Иваном Павловым.

Утром 30 августа полицейские пришли с обыском к адвокату «Команды 29» Ивану Павлову и его жене, которая находится в Петербурге. Об этом говорится в твиттере правозащитного объединения юристов.

Одновременно силовики ломали дверь IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману. Он перестал выходить на связь. Других подробностей визита правоохранителей к нему пока не сообщается.

Как уточнил «Медузе»* представитель «Команды 29» Евгений Смирнов, полицейские пришли к Павлову в московскую гостиницу Mercure, где он остановился. После обыска его задержали и доставили в отделение.

По словам Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК («Разглашение данных предварительного расследования»). Наказание по ней — штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или до трех месяцев ареста. О разглашении данных по какому именно делу идет речь, не уточняется.

«Команда 29» — сообщество юристов, специализирующихся на защите обвиняемых в госизмене, разглашении государственной тайны и шпионаже. Иван Павлов оказывал юридическую помощь журналисту Ивану Сафронову, ученому Виктору Кудрявцеву и бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан. Также специалисты команды защищают ФБК* и штабы Навального в деле о признании их экстремистскими организациями.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента, а ФБК — НКО-иноагентом.

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