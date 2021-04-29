Мария Теряева присоединилась к музыкальной резиденции Catch Your Wave

Бывшая гитаристка «Наади» Мария Теряева стала участницей музыкальной резиденции Catch Your Wave, в которой также принимают участие Tommy Cash, Pioneerball и Ella. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Артистка заселилась в отель «Рихтер», где до 2 мая она будет работать над новыми треками. До нее в резиденции жил Стас Астахов, известный по сольному проекту Pioneerball. Ему, как и другим участникам, помогал с творчеством саунд-продюсер Саша DZA.

Музыканты из Catch Your Wave вместе выпустят альбом и выступят на серии камерных концертов. В пластинку войдут две песни от Марии Теряевой — впервые услышать их можно будет 2 мая. Попасть на презентацию можно, поучаствовав в розыгрыше приглашений.

Участники резиденции попытаются записать экспериментальный, необычный материал за пределами общепринятых жанров. Главная цель проекта — позволить артистам раскрыть собственную индивидуальность.

Следом за Теряевой в резиденцию приедет Ella — ее отчетный концерт пройдет 23 мая. Финальным участником Catch Your Wave станет Tommy Cash. Он представит свой музыкальный перформанс 28 мая.