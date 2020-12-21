Умер барабанщик Roxette Пелль Алсинг

Умер барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг. Об этом коллектив сообщил в инстаграме.

Причины смерти не раскрываются, ему было 60 лет, отмечает NME.

«Пелль был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал нам создавать звук Roxette с самого первого дня, но и лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком, с большим сердцем, бьющимся за всех», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года скончалась вокалистка Roxette Мари Фредрикссон. Ей было 62 года.