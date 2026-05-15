Драму «Станция», которую продюссировали Okko и «Среда», покажут на Каннском фестивале

Кадр: Okko

18 мая на 79-м Каннском кинофестивале состоится мировая премьера полнометражной драмы «Станция». Сопродюсерами фильма выступили онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда». Картина позднее будет эксклюзивно представлена в Okko.

Лента вошла в конкурсную программу «Неделя критики», которая посвящена новым именам в мировом кино. Это полнометражный художественный дебют Сары Ишак. Раннее она уже получала приз Венецианского фестиваля за лучший проект на стадии постпродакшена и становилась номинанткой премии «Оскар» 2014 года.

Сюжет драмы «Станция» происходит в Йемене. Главная героиня Лаял управляет уникальной автозаправочной станцией, которую могут использовать только женщины. Ее правила: никаких мужчин, никакого оружия и никакой политики. Младший брат Лаял пытается выйти из-под ее опеки и построить будущее. Неожиданное появление старшей сестры заставляет Лаял пересмотреть свои планы.

Фильм основан на реальных событиях, которые Сара видела в своем родном городе Сане: там работала подобная автозаправка, ставшая своеобразным местным клубом. По словам режиссера, «Станция» — это история не столько о войне, сколько о людях, которые проходят через страшные события.

Над фильмом работала продюсерская компания «One Two Films», чьи проекты уже привлекали внимание крупнейших кинофестивалей: два «Золотых глобуса», четыре номинации на «Оскар» и четыре награды Канн у «Секретного агента» (2025), а также «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль у фильма «„Убийца „Священный паук“».

Ранее Okko также участвовал в создании и продвижении зарубежных работ, представленных на крупных мировых кинофестивалях. В 2023 году одним из таких проектов стал исторический байопик «Жанна Дюбари» с Джонни Деппом в главной роли. Картина стала официальным фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля. В 2024 году большим международным проектом Okko был приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо», премьера которого прошла во внеконкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля. 

Еще одним проектом Okko и «Среды» получилась лирическая комедия «Человек, который видел медведя, который видел человека». Премьера картины также состоялась в Каннах в 2025 году и стала первой режиссерской работой Пьера Ришара за последние 30 лет. Фильм «Станция» стал продолжением совместной работы в международном направлении. 

«Диалог с авторами и творцами на больших европейских смотрах и конкурсах даёт нам возможность не только транслировать и прокатывать зарубежные проекты в России, но и позволяет продвигать наши фильмы и сериалы, представляя их на именитых мировых площадках», — сказал Гавриил Гордеев, генеральный продюсер Okko.

«Меня всегда волновала и тревожила природа и последствия такого жуткого социального явления, как гражданская война. На мой взгляд, это самая острая конфликтная фаза, в которой может оказаться человек и его семья. Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию за изучение этого феномена в литературе», — поделился Иван Самохвалов, продюсер компании «Среда».

